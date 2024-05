Legami, i bambini a lezione di cucina

Promuovere la crescita relazionale, emotiva e cognitiva dei bambini dai 4 agli 8 anni. E’ la mission del progetto Legami in crescita promosso dall’associazione di volontariato Ong Luciano Lama presieduta da Michele Sabatino, come ente capofila sostenuto con fondi dell’8 per mille della Chiesa Valdese e che vede come partner l’associazione La Fabbrica di Miva.

Integrazione

Attraverso degli interventi mirati si favorirà la formazione e l’integrazione sociale, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio culturale del territori interessato. I bambini così avranno la possibilità di conoscere meglio la loro comunità ed il loro territorio attraverso attività di ricerca, indagine ed esplorazione.

Il progetto di fatto prenderà il via sabato prossimo 1 giugno quando presso la sede della Fabbrica di Mivà in via Duca d’Aosta dalle 12 alle 13 si apriranno le iscrizioni.

Martedì primo appuntamento

Il primo laboratorio è previsto per martedì 4 giugno presso la sede dell’Associazione Fundrò in via Linda dalle 16 alle 20 dal tema “Piccoli Chef in azione” e dove i bambini seguiti dallo chef professionista Giorgio

Gulino si cimenteranno in attività culinarie.