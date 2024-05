Tragedia a Enna, uomo si impicca in casa

Tragedia ad Enna dove nelle ore scorse un uomo, un 40enne, si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione.

Nella zona di Valverde

E’ accaduto in un appartamento di una palazzina nella zona di Valverde dove la vittima viveva ma non è chiaro, per il momento, se ad accorgersi di quel corpo penzolante sia stato un familiare o qualcuno altro.

Soccorsi inutili

Fatto sta che, nonostante i tentativi di prestargli soccorso, il cuore del 40enne ha cessato di battere, inutile tentare una disperata corsa al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna.

Le indagini

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia di Enna che hanno avviato i primi accertamenti: un medico legale provvederà all’ispezione cadaverica per fare luce sull’episodio anche se l’ipotesi prevalente è quella del suicidio.

Gli inquirenti sentiranno anche i familiari e gli amici dell’uomo per comprendere se avesse dei problemi capaci di fargli perdere il controllo dei nervi: elementi che emergeranno nelle prossime ore non appena saranno concluse le verifiche.

Giovane tenta di lanciarsi nel vuoto

Nei giorni scorsi, un giovane aveva tentato di togliersi la vita dalla Rocca di Cerere, a seguito di un litigio con la sua fidanzata, stando ad una prima ricostruzione. A salvarlo sono stati i poliziotti ed i carabinieri che lo hanno afferrato prima che si lanciasse nel vuoto.