Silvo Pastorale di Troina, 7 assunzioni

Sette lavoratori dell’azienda Silvo Pastorale di Troina hanno firmato nei locali del palazzo municipali i contratti di assunzione a tempo indeterminato. Erano presenti il CDA dell’ azienda speciale Silvo Pastorale, il direttore tecnico, il corpo guardia, il sindaco, la giunta municipale e il presidente del consiglio comunale.

Il presidente, “giornata storica”

“Oggi è una giornata storica per la nostra realtà – esordisce il presidente dell’ azienda speciale Silvo Pastorale Angelo Impellizzeri, il lavoro di squadra porta sempre a dei risultati importanti e dal forte valore sociale, ringrazio tutti voi per il grande lavoro di squadra che portate avanti per il benessere dell’azienda e che sono sicuro continuerete a fare per il futuro, il nostro ruolo è di passaggio e abbiamo seminato e raccolto ma voi resterete i pilastri di questo progetto”.

Venezia, “coronamento di un percorso”

Anche l’onorevole Fabio Venezia ha voluto ringraziare i dipendenti: “Oggi è il coronamento di un lungo percorso iniziato nel 2013 con lo spossessamento dei terreni in mano alla criminalità organizzata e restituiti alla nostra comunità. All’inizio in pochi credevano nel nostro progetto ma oggi mettiamo un ulteriore tassello di crescita e sviluppo per l’azienda e la nostra Città. Con un lavoro certosino all’ Ars siamo riusciti a far triplicare il contributo regionale all’ azienda che garantirà ulteriore stabilità economica e finanziaria.

Il sindaco, “azienda è modello di sviluppo”

Il sindaco del comune di Troina Alfio Giachino ha voluto ricordare da dove si era partiti e dove si è arrivati: “L’azienda fino a qualche anno fa si limitava a svolgere piccole iniziative di breve respiro, adesso è diventata un modello di sviluppo moderno e all’ avanguardia. Sono ancora tanti i progetti in cantiere ma crediamo di essere sulla strada giusta e siamo orgogliosi che 7 persone del nostro Comune possano avere un po’ di serenità in più con un posto di lavoro sicuro e stabile.

Oltre ai 7 contratti a tempo indeterminato l’azienda ha pubblicato un avviso per assumere altri 6 operatori a tempo determinato, un ulteriore possibilità di occupazione per la comunità di Troina.