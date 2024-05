Tir con auto rubata ad Agira, un indagato per riciclaggio

Un 40enne, originario di Catania, titolare di un centro per rottamazione, è stato denunciato dalla polizia per riciclaggio. L’uomo è stato bloccato a bordo di un tir sull’autostrada A19 da una pattuglia della Polizia stradale Catenanuova che ha compiuto i controlli, soffermatisi su due Fiat Panda di colore azzurro.

I sospetti

I poliziotti hanno compiuto degli accertamenti tecnici che hanno consentito di appurare come il telaio di una delle due auto non fosse autentico, “poiché l’allineamento delle lettere e dei numeri impressi sul telaio non era corrispondente a quello previsto dalla casa costruttrice” spiegano dalla Questura di Enna.

Le indagini

Gli agenti della Polizia stradale e del commissariato di Leonforte si sono poi recati nell’abitazione del committente che aveva destinato tale veicolo alla rottamazione e contestualmente hanno proceduto al controllo di un’altra Fiat Panda nella disponibilità dello stessa persona, del medesimo colore e modello di quella trovata sul Tir. Si è scoperto che le targhe erano state sostituite e il telaio dell’auto era stato “ribattuto”, in modo da corrispondere a quello riportato sulla carta di circolazione del veicolo che era stato inviato alla rottamazione.

L’auto era rubata

I poliziotti sono riusciti a risalire al telaio e alle targhe originali del mezzo, svelando che si trattava di un’auto rubata appena venti giorni prima ad Agira. Al termine delle verifiche, il 40enne è stato denunciato e l’autovettura è stata restituita al proprietario, così come disposto dalla Procura.