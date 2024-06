Autismo, inaugurato un centro a Catenanuova

È stato inaugurato il Centro Psico Educativo CPE di Catenanuova che accoglierà, dai primi di giugno, bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, con percorsi di assistenza e riabilitazione specifici accreditati con l’ASP di Enna. Il Centro sarà gestito dai professionisti della Cooperativa sociale Nuova Sair, già presenti dal 2021 a Palermo con un altro centro specialistico per i disturbi del neurosviluppo.

I dati sull’autismo

L’autismo è una condizione che in Italia interessa 1 bambino su 77, con una prevalenza maggiore nei maschi di 4,4 volte in più rispetto alle femmine (*dati del “Progetto Osservatorio per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico” coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute).

A conti fatti, stiamo parlando di circa 500mila famiglie italiane coinvolte. Purtroppo, spesso i genitori si trovano ad affrontare numerose difficoltà prima di arrivare ad una diagnosi corretta e all’accesso ad un percorso di presa in carico specialistico, con interventi individualizzati e calibrati.

Il convegno

L’inaugurazione è stata preceduta da un convegno, promosso da Nuova Sair, dal titolo “Nuove frontiere per gli interventi riabilitativi nell’autismo” , al quale hanno partecipato: Nuccia Albano (assessore regionale della Famiglia, Politiche sociali e Lavoro), Andrea Messina (assessore regionale delle Autonomie locali e funzione pubblica), Rosaria Ingrassia (vice sindaco e assessore ai Servizi sociali del comune di Catenanuova), Emanuele Cassarà (direttore sanitario ASP Enna), Marinella Zingale (psicologa e psicoterapeuta dell’Irccs-Oasi Troina), Matilde Di Francesca (psicologa cooperativa Nuova Sair). Per i saluti istituzionali sono intervenuti: Rosario Riccioluti e Maria Elena Tagliacozzo (presidente e vice presidente Nuova Sair), Luisa Lantieri (vice presidente ARS – Assemblea Regionale Siciliana), Carmela Murè (responsabile CSM, ASP Enna) e Antonio Impellizzieri (sindaco di Catenanuova).