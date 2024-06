Festa dello sport a Gagliano, “esercito” di atleti e amatori (FOTO)

Oggi Gagliano è stato il cuore pulsante dello sport per la provincia di Enna. Il Comune aveva presentato la propria candidatura per la Giornata nazionale dello sport ed è stato scelto dal Coni provinciale per le sue caratteristiche: gli impianti sportivi sono di recente realizzazione, all’avanguardia e a norma; inoltre è presente una squadra di calcio iscritta al Coni.

L’asd Gagliano

L’imprenditore Aldo La Ferrera ha preso in gestione l’Asd Gagliano, tesserando pulcini, esordienti e terza categoria. Col partenariato del comune, che concede un cospicuo contributo, si intende lanciare lo sport tra i giovani come momento di aggregazione, per favorire l’attività fisica salutare e allontanarli da ogni tipo di devianza. Per i ragazzi la presenza di una squadra è anche motivo di orgoglio perché segno di appartenenza ai colori del proprio paese.

Atleti di tutta la provincia

La Giornata provinciale dello sport ha visto la presenza di molti atleti e amatori da tutta la provincia: duecento i ragazzi coinvolti. La kermesse è iniziata alle 9 al campo sportivo di contrada Bosco ed è andata avanti fino alle 13 con partite di carattere dimostrativo, partite aggregative e intrattenimento. Musica e giochi per i più piccoli, perché il divertimento è stata la parola chiave della giornata.

Non solo calcio

Presenti le delegazioni provinciali del Coni ma non c’è stato solo calcio ma anche pallamano e tennistavolo. Il programma è stato ricco e, per chi voleva continuare a godere dello sport, nel pomeriggio c’è stato l’appuntamento nell’impianto sportivo del Piano Puleo per assistere alle dimostrazioni di tennis. Il progetto “Benessere in comune” è finanziato dal ministero, Dipartimento della famiglia, e cofinanziato per metà dal comune di Gagliano.

Il sindaco Vincenzo Giuseppe Baldi si è detto “fiero del bel risultato raggiunto. La nostra amministrazione punta fortemente sullo sport. Oggi, dal campo sportivo, atleti e visitatori potranno godere di un paesaggio unico e mozzafiato”.

Valentina La Ferrera