Agesci, campo di formazione per capi scout a Gagliano

Si è chiuso ieri il quinto campo di formazione nazionale per capi scout, organizzato dall’Agesci Sicilia, patrocinato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia, che ha visto impegnati lo scorso fine settimana trentotto scout provenienti da tutta la Sicilia.

Villaggio Santa Margherita

Si sono dati appuntamento al villaggio Santa Margherita di Gagliano per toccare con mano: previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze di protezione civile, attraverso la progettazione e realizzazione di tendopoli, gestione della multietnia, gestione degli spazi comuni, attività ludiche per i più piccoli e psicologia delle emergenze. Nel contesto emergenziale, il volontario scout ha il compito di contribuire alla creazione dei presupposti per una convivenza civile nel rispetto delle diversità, attraverso la capacità di osservare e dedurre modalità comportamentali, rispettose della sensibilità e della cultura di chi versa in uno stato di bisogno.

Le autorità

Alla giornata di addestramento hanno partecipato anche il sindaco di Gagliano, Vincenzo Giuseppe Baldi; il capo servizio del dipartimento regionale della protezione civile per le province di Enna e Caltanissetta, Filippo Spagnolo; il funzionario della protezione civile di Enna, il gaglianese Angelo Di Como; e Nunzio Costa, funzionario regionale della protezione civile e volontario Agesci, Antonino Lavenia e Ornella Risicato incaricati Regionali Settore Protezione Civile Agesci. A chiusura del campo, sono stati consegnati gli attestati ai componenti della pattuglia.

Valentina La Ferrera