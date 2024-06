Prg a Calascibetta, sì del Consiglio, Folisi, “favore ai cittadini non in regola”

Con sei voti della maggioranza e tre della minoranza, il Consesso civico xibetano ha approvato la revisione del Piano regolatore generale, che sostituirà quello attuale. “Una giornata storica- l’ha definita

il presidente del consiglio Salvatore Cucci- perché lo strumento urbanistico, votato anche dalla minoranza, consentirà di avere una visione strategica riguardo il territorio di Calascibetta. Il nuovo Prg- ha

spigato Cucci, che tanto si è speso per modificarlo e migliorarlo- guarderà in particolare al centro storico, al fine di ottimizzare le bellezze del paese, ma anche alla crescita del settore agricolo, artigianale e

commerciale”.

Folisi, “vantaggio per chi non era in regola”

Insomma, si cercherà di puntare allo sviluppo del paese. Un “no” tra le fila della maggioranza, però, c’è stato. La consigliera comunale del Pd, Rosa Folisi, il voto contrario lo aveva annunciato alla vigilia, così è stato. La sua è stata una dichiarazione al vetriolo: “Vero che il nuovo Prg consentirà ai cittadini il diritto di avere una propria abitazione in regola con la legge e alle diverse categorie produttive di potersi sviluppare nei rispettivi settori- ha detto- ma avvantaggia anche chi da tempo, pur non essendo in regola con la legge, continua ad operare indisturbato”.

Poi l’attacco all’opposizione: “Vi dimostro che quelli imbarazzati a votare questo Prg siete voi- ha detto Rosa Folisi- più di una volta avete preso di mira me e il mio locale, ma vi ricordo che la mia abitazione è in regola con la legge mentre voi chiudete gli occhi su quello che avviene giornalmente in paese”.

Francesco Librizzi