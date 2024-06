Enna calcio, riconfermato Cristiano ma addio al capitano

Alberto Cristiano è il primo riconfermato in casa Enna. Si ripartirà dunque dal trequartista classe 2002, per la stagione 2024/25, quella del ritorno in Serie D dopo 34 anni.

Saluta il capitano Tosto

Finisce l’esperienza in gialloverde per il capitano Salvatore Tosto, il cui addio è stato annunciato sulla pagina social dell’Enna calcio.

Cristiano, “felice di rimanere”

“Sono molto contento di poter continuare anche la prossima stagione con questa società – ha detto il calciatore catanzarese -. Già prima della fine della scorsa stagione, insieme con il direttore sportivo Giuseppe Restuccia, avevamo cominciato a parlare di una possibile riconferma. E così alla fine è stato. Sono sicuro che quest’anno potremo fare qualcosa di importante con l’arrivo di mister Pagana, nonostante la Serie D sarà caratterizzata da un girone molto impegnativo rispetto allo scorso anno. Non vedo l’ora, però, di ricominciare per continuare a fare bene sia per i tifosi, sia per questa società che in questi anni sta facendo di tutto per riportare l’Enna calcio dove merita di stare”.