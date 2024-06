Onda civica, “una lastra per ricordare D’Acquisto”

Il gruppo consiliare “Onda Civica” composto dalla consigliera Gaetano Telaro e dal presidente del Consiglio Enrico Scozzarella– attraverso una mozione- propone di installare una lastra commemorativa a Salvo D’Acquisto, vicebrigadiere dei Carabinieri– medaglia d’Oro al Valore Militare- fucilato dai nazisti il 23 settembre 1943.

La storia di D’Acquisto

Il giovane carabiniere napoletano appena ventitreenne venne ucciso a Polidoro vicino Roma dai nazisti. Fu fucilato, autoaccusandosi di una rappresaglia contro soldati tedeschi, per evitare una strage di civili innocenti. Il suo gesto di grande altruismo, salvò 22 civili che vennero rilasciati dopo la sua morte.

Scozzarella e Telaro

“Io il mio dovere l’ho fatto- disse prima di morire”. La lastra commemorativa è dovuta-spiegano Telaro e Scozzarella- “al grande gesto eroico che rappresenta un esempio da seguire e una guida per tutti i cittadini e per tutta l’umanità. Non solo. Ma anche, che i servitori della nazione e tutti gli uomini di Giustizia meritano sempre di essere ricordati”.

Foto tratta da reportdifesa.it