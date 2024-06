Enna calcio, resta Sena, mercato in entrata ancora fermo

La seconda riconferma in casa Enna, risponde al nome di Adrian Batista Sena. L’esterno difensivo spagnolo classe 2004, soprannominato “la freccia iberica”, si è detto entusiasta di proseguire l’avventura in gialloverde. Ancora da definire il mercato in entrata mentre per quello in uscita c’è stato, nei giorni scorsi, l’addio al capitano Tosto

“Felice di restare qui”

“Sono felice di essere rimasto perché ad Enna da quando sono arrivato, mi sono trovato benissimo; sono molto grato per la fiducia riposta dal direttore Restuccia e dalla società, sono sicuro che quest’anno faremo un grandissimo campionato in Serie D”.