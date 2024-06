Ance, commercialisti e contabili, webinar sul Fisco

Sarà il tema al centro del webinar, organizzato da Ance e Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Enna e Ragusa, in programma il prossimo 19 giugno alle ore 17,00, sulla piattaforma Zoom.

Gli interventi

Il corso di aggiornamento, che sarà valido per il riconoscimento di CFP per i Commercialisti, vedrà gli interventi di Dario Talio e Marco Zandonà di Ance; Giacomo Gargano e Gian Mario Fulco dello studio tributario Deloitte; Francesco Paolo Trapani, commercialista e Marco Montesano dell’Ordine dei Commercialisti di Enna.

Le procedure

“Da domani al 12 luglio – spiega il Vicepresidente di Ance Enna, Dario Talio – è possibile comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e di quelle in previsione entro il 15 novembre, per l’acquisto dei beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive nella cd. “ZES unica” che beneficia del relativo credito di imposta.

Il credito di imposta ricalca, presenta una novità rispetto alla precedente normativa, in quanto viene ammessa la possibilità di far rientrare tra gli investimenti agevolati, anche l’acquisto dei terreni e l’acquisizione, la realizzazione e l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, con la specificità che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo degli investimenti. Talio: “E’ assolutamente importante che le nostre imprese associate siano messe nelle condizioni di conoscere le opportunità previste dalla Legge e che sappiano come accedere alle agevolazioni”.