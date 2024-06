Circolo della stampa di Enna, si presenta un libro

Venerdì 14 giugno alle 18,30 presso la sede di Hennaion, con la presentazione del libro: “L’imbroglio” di Sergio Buonadonna e Massimo Novelli, iniziano gli incontri del “ Circolo della stampa” promossi da Assostampa Enna.

Circolo della stampa

Il “ circolo della stampa”, dopo la ripresa delle attività nella sede regionale dell’Associazione siciliana della stampa a Palermo, arriva ad Enna con la sezione provinciale del sindacato unitario dei giornalisti, con i suoi incontri culturali, grazie alla disponibilità e collaborazione con Hennaion, la biblioteca degli scrittori ennesi. Il via alle attività del Circolo della stampa di Assostampa Enna verrà, quindi, ufficializzato venerdì 14 giugno alle 18,30 e, in apertura di questo primo incontro, ci sarà la firma dell’accordo tra Hennaion con il responsabile Mario Messina ed il segretario provinciale di Assostampa Gianfranco Gravina.

Gli scrittori

Per il debutto del “Circolo” sarà presente Sergio Buonadonna giornalista professionista e promotore culturale, che ha lavorato a lungo a L’Ora di Palermo, autore con Massimo Novelli de “L’imbroglio”. L’autore racconterà cosa si cela dietro la morte del commissario Cataldo Tandoy e del giornalista Ezio Calaciura. Una storia che appartiene al passato del centro Sicilia ma che ancora resta attuale e bisognosa di risposte. Assostampa Sicilia sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione per arrivare al riconoscimento di Ezio Calaciura come vittima di mafia e poter quindi porre una targa commemorativa al Giardino della Memoria di Ciaculli che con il gruppo cronisti siciliani ha in affidamento assieme all’Associazione Nazionale Magistrati di Palermo.



Con Sergio Buonadonna dialogheranno Roberto Leone vice segretario vicario di Assostampa Sicilia e Tiziana Tavella presidente del consiglio regionale di Assostampa Sicilia, mentre le letture di alcuni passi saranno affidate all’attrice e drammaturga ennese Elisa Di Dio. L’incontro si aprirà con i saluti del sindaco di Enna Maurizio Dipietro e del segretario provinciale di Assostampa Enna Gianfranco Gravina.