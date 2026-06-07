Cinghiale si schianta contro un’auto, paura sulla SP 15

Attimi di paura nella giornata di venerdì lungo la Strada Provinciale 15, nel territorio di Barrafranca, dove un grosso cinghiale è stato coinvolto in un violento impatto con un’autovettura in transito.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’animale avrebbe improvvisamente attraversato la carreggiata, finendo contro il mezzo e provocando un urto particolarmente violento che ha causato danni all’automobile.

Nonostante la forza dell’impatto, il conducente non ha riportato ferite gravi. Le sue condizioni sono state giudicate buone e, fortunatamente, non si sono registrate conseguenze serie per le persone coinvolte.

La conferma del sindaco

A confermarlo è stato il sindaco di Barrafranca che, contattato dalla redazione di ViviEnna, ha sottolineato come l’episodio si sia concluso senza gravi ripercussioni per l’automobilista.

Restano invece sconosciute le condizioni del cinghiale. Dopo lo scontro non è stato possibile accertare con precisione quale sia stato il destino dell’animale.

Il fenomeno

L’incidente riaccende l’attenzione su un fenomeno che negli ultimi anni interessa sempre più da vicino numerose aree della Sicilia: la proliferazione dei cinghiali e la loro presenza sempre più frequente in prossimità di strade, centri abitati e aziende agricole.

Le segnalazioni di avvistamenti e gli episodi che coinvolgono automobilisti si susseguono ormai con una certa regolarità. Il problema interessa in particolare le aree interne dell’Isola, ma non solo. In diverse province siciliane amministratori locali e associazioni agricole hanno più volte denunciato i danni causati dai suidi alle coltivazioni, agli allevamenti e alla sicurezza della circolazione stradale.

Il caso a Palazzolo, nel Siracusano

Proprio nelle scorse settimane il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, ha lanciato un nuovo allarme sulla presenza incontrollata dei cinghiali nell’area degli Iblei, chiedendo persino la dichiarazione dello stato di emergenza regionale e nazionale. Secondo il primo cittadino, la proliferazione degli animali sta provocando danni alle aziende agricole, compromissione degli habitat naturali e crescenti rischi per la sicurezza degli automobilisti.

Il problema dei cinghiali

Il fenomeno non è nuovo. Negli anni numerosi episodi hanno interessato le Madonie, i Nebrodi e altre aree della Sicilia, dove la presenza dei cinghiali è aumentata al punto da spingere la Regione ad adottare specifici piani di contenimento e misure straordinarie di controllo della specie.

L’episodio avvenuto sulla SP 15 di Barrafranca si inserisce dunque in un quadro più ampio che continua a destare preoccupazione. Fortunatamente, questa volta il bilancio si è limitato ai danni materiali e a un grande spavento per il conducente, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi