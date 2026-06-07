Lavoro e parità di genere, a Enna confronto su occupazione e autonomia economica delle donne

Occupazione femminile, autonomia economica e contrasto alle disuguaglianze di genere al centro dell’incontro in programma martedì 9 giugno alle ore 10 nella Sala Conferenze dell’Associazione Luciano Lama ODV, in via Civiltà del Lavoro 17/A. L’iniziativa, dal titolo “Occupazione femminile e divari di genere”, è promossa nell’ambito del progetto “Sportello D.O.N.N.A. – Diritti, Opportunità, Nuove Narrazioni di Autonomia” e si propone come occasione di confronto su una delle questioni più rilevanti per lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

L’appuntamento riunirà rappresentanti del mondo associativo, istituzioni, professionisti ed esperti per analizzare le persistenti disparità che ancora oggi caratterizzano il mercato del lavoro, dall’accesso all’occupazione alle opportunità di crescita professionale, fino alla piena partecipazione delle donne alla vita economica.

Un progetto per sostenere autonomia e inclusione

Lo Sportello D.O.N.N.A. nasce con l’obiettivo di accompagnare donne vittime di violenza o che vivono condizioni di fragilità socio-economica in percorsi di autonomia personale e lavorativa. Il progetto è finanziato da ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del programma NORA against GBV, cofinanziato dall’Unione Europea.

Attraverso attività di ascolto, orientamento, accompagnamento e supporto specialistico, il progetto punta a rafforzare le opportunità di inclusione sociale e lavorativa, favorendo strumenti concreti per l’emancipazione economica e la costruzione di nuovi percorsi di indipendenza.

Esperienze e analisi per ridurre i divari

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali e l’intervento della presidente dell’Associazione DonneInsieme “Sandra Crescimanno” APS, Maria Grasso, ente capofila del progetto.

Seguiranno i contributi di Patrizia Caudullo, per Sviluppo Lavoro Italia, che proporrà un’analisi dedicata ai divari di genere nel mercato occupazionale, e di Marilisa Milano, imprenditrice CNA, che condividerà la propria esperienza professionale offrendo una testimonianza diretta sulle sfide e sulle opportunità legate all’imprenditoria femminile.

A moderare l’incontro sarà Michele Sabatino, presidente dell’Associazione Luciano Lama ODV, partner del progetto.

L’evento si inserisce nel più ampio percorso di sensibilizzazione e networking territoriale promosso dallo Sportello D.O.N.N.A., con l’obiettivo di consolidare una rete stabile di collaborazione tra associazioni, istituzioni e servizi del territorio e di accrescere la consapevolezza sui temi della parità di genere, dell’autonomia economica femminile e della prevenzione della violenza di genere.