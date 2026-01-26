Post ciclone, disposti gli interventi per la frana in via Civiltà del lavoro

Interventi immediati per ridurre i rischi dopo il passaggio del ciclone Harry. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Enna ha concentrato oggi le attività sulla messa in sicurezza delle aree più esposte, a partire dal patrimonio arboreo e dai versanti instabili.

Gli interventi sugli alberi

Sono proseguiti gli interventi sugli alberi della Villa Torre di Federico, in particolare quelli prospicienti l’omonima via, dove vento e piogge battenti avevano aumentato il pericolo di cedimenti e cadute. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti lungo uno dei punti più frequentati della città.





Frana in via Civiltà del Lavoro: firmato il verbale



Sempre nella giornata di oggi è stato firmato il verbale di somma urgenza per la frana che ha interessato il muro di sostegno sottostante via Civiltà del Lavoro, una delle criticità emerse a seguito delle precipitazioni eccezionali legate al ciclone Harry.

La ditta incaricata inizierà già domani con il trasporto dei materiali in cantiere. Da mercoledì scatteranno gli interventi veri e propri: delimitazione dell’area, copertura del terreno in frana e canalizzazione delle acque piovane per impedire ulteriori infiltrazioni e nuovi movimenti del suolo.





Emergenza maltempo anche a Piazza Armerina

Il maltempo ha colpito duramente anche il resto della provincia. A Piazza Armerina, secondo quanto riportato da fonti giornalistiche locali come ViviEnna, la situazione ha reso necessaria l’evacuazione di 11 persone da abitazioni considerate a rischio a causa di allagamenti e problemi strutturali.



Le famiglie sono state allontanate in via precauzionale mentre continuano i sopralluoghi tecnici. Il bilancio del ciclone Harry resta dunque pesante e mantiene alta l’attenzione della Protezione Civile su tutto il territorio ennese.

