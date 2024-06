Paura a Leonforte, 2 incendi, case evacuate

Paura a Leonforte dove ieri si sono originati due incendi, uno nei pressi del centro abitato, l’altro nella cintura esterna del Comune. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del personale della Protezione civile appartenenti a Monte La Stella per provare ad arginare l’azione delle fiamme: per motivi di sicurezza, sono state fatte evacuare alcune abitazioni. Si sarebbe verificata anche una fuga di gas che avrebbe destato non poche preoccupazione tra la popolazione.

Foto di Francesco Salanitro