Carenza di medici al 118, avviso Asp per coprire 3 Comuni

La carenza di medici è cronica nell’Ennese come lo è nel resto della Sicilia. Una delle criticità è rappresentata dal 118 per cui vi sono posti scoperti come coordinatori per le postazioni di Enna, Pietraperzia e Troina.

Il reclutamento

Per questo motivo, la direzione dell’Asp ha indetto l’avviso interno ai medici titolari a tempo indeterminato del Servizio di emergenza sanitaria territoriale (EST). Come fa sapere l’azienda sanitaria, “l’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale www.aspenna.it nella sezione Cure Primarie”.

Stipendi pagati

Contestualmente, l’Asp ha liquidato i compensi per il personale del 118. “In seguito alla disponibilità – si legge nella nota dell’Asp – finanziaria, comunicata dalla Centrale Operativa di Caltanissetta SUES 118 per le postazioni medicalizzate ricadenti nella provincia di Enna, la Direzione Strategica dell’ASP di Enna ha deliberato, con atto immediatamente esecutivo, di corrispondere ai dipendenti aventi diritto gli emolumenti dovuti per il mese di aprile 2024. La somma totale, pari a 113.539,76, comprensiva di oneri sociali e IRAP, sarà corrisposta a medici e infermieri del personale SUES 118.”