Due iniziative rivolte alla comunità sono state presentate dai consiglieri comunali di maggioranza di Valguarnera attraverso una mozione e un ordine del giorno.

Verso il Natale

La prima proposta – di Francesco Di Gregorio Lorenzo Scarlata Angela Guarrera Francecsa Draia Simona Balsamo Andrea Giarmana – riguarda la partecipazione del Comune all’avviso pubblico regionale “Borghi di Natale: La Magia del Natale Siciliano come Attrattore Turistico”. I consiglieri chiedono all’Amministrazione di valutare la predisposizione di un progetto per l’installazione di luminarie artistiche nelle principali vie e piazze del paese, sfruttando le opportunità di finanziamento previste dal bando, che contempla contributi fino al 100% delle spese ammissibili.

La mozione sollecita inoltre gli uffici comunali ad attivarsi per la preparazione del progetto e la presentazione della domanda, tenuto conto della procedura a sportello prevista dall’avviso.

Escursione a Siracusa

La seconda iniziativa riguarda invece i cittadini della terza età. Il Gruppo consiliare di maggioranza ha presentato un ordine del giorno per chiedere all’Amministrazione comunale di organizzare un’escursione socio-ricreativa e culturale a Siracusa che comprenderà la tappa ad Ortigia, il centro storico della città

L’obiettivo è promuovere occasioni di socializzazione e aggregazione, con particolare attenzione alle esigenze di mobilità, accompagnamento e accessibilità economica dei partecipanti.