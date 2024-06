Elezioni a Enna, flirt Forza Italia e Mpa sempre più forte

“L’auspicio è che le diverse anime che hanno concorso allo straordinario risultato possano sempre più collaborare e trovare ragioni per stare insieme, al fine di offrire un buon governo alla nostra Provincia”.

Le alleanze per le amministrative a Enna

Lo affermano in una nota gli esponenti di Forza Italia di Enna a margine dell’analisi politica sulle elezioni europee che ha visto primeggiare la lista degli azzurri con dentro gli alleati centristi, come Noi Moderati, Dc e Mpa. Un risultato che li incoraggia verso un’alleanza per le amministrative del 2025 quando gli ennesi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco ed il nuovo Consiglio comunale.

Forza Italia parla a Mpa e Dc

“Riteniamo doveroso condividere i meriti con gli amici del Mpa, che hanno profuso uno sforzo enorme portando l’onorevole Chinnici, nostra capolista, a primeggiare in Provincia con oltre 5000 preferenze, così come ringraziamo gli amici della nuova D.C., anche loro hanno dimostrato di essere ben radicati sul territorio” proseguono gli esponenti di Forza Italia Maria Grazia Altavilla, Carmelo Barbera, Salvatore Cancarè, Francesca Costa e Filippo Giacobbe.

Del resto, ieri era stato il Mpa a lanciare il primo messaggio a Forza Italia legato alle elezioni del prossimo anno nel Comune di Enna.

FI Enna con Falcone

Nella sfida interna a Forza Italia, tra gli assessori Edy Tamajo e Marco Falcone, entrambi eletti a Bruxelles, gli azzurri di Enna hanno scelto di stare con Falcone. Una posizione assunta anche dal Mpa che dopo Chinnici, aveva sollecitato i suoi elettorali a votare, in seconda battuta, per Falcone. Insomma, tra Forza Italia e Mpa ad Enna c’è convergenza totale.

“Per quanto ci riguarda – dicono gli esponenti di Forza Italia – tra le varie autorevoli personalità che componevano la lista FORZA ITALIA abbiamo ritenuto di sostenere l’on. Falcone, per la vicinanza che ha sempre dimostrato al nostro territorio, per la sua disponibilità e per le sue indiscutibili capacità amministrative. Siamo particolarmente soddisfatti del risultato del nostro candidato, che in provincia ha ottenuto oltre 4.000 preferenze”