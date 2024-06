Truffe agli anziani, allarme a Gagliano

Un fatto allarmante è accaduto nelle scorse ore a Gagliano. Numerosi gli anziani raggiunti telefonicamente da sconosciuti che si presentano come carabinieri. Con tono allarmato chiedono il numero del telefonino e i dati personali, invitando il malcapitato a raggiungere la caserma dei carabinieri più vicina per comunicazioni importanti e urgenti. L’intento è quello di far lasciare la propria abitazione per entrare indisturbati e rubare.

Il falso incidente

Un’altra tipologia di telefonata fa riferimento ad un incidente nel quale dicono sia rimasto coinvolto il figlio dell’anziano intercettato e, per offrire l’aiuto necessario, chiedono del denaro. Le autorità competenti sono subito state allertate, numerose le denunce sopraggiunte nella stessa giornata di martedì.

Le indagini

I carabinieri stanno lavorando per assicurare alla giustizia i responsabili e raccomandano ai cittadini di non tenere cospicue quantità di denaro in casa e di non fornire nessuna generalità al telefono. Gli amministratori comunali, di concerto con il comando dei carabinieri di Gagliano, si stanno attivando per organizzare un incontro formativo/informativo, al fine di arginare il fenomeno dilagante.

Valentina La Ferrera