Festa della Madonna, sospeso il mercato settimanale

Il sindaco di Enna ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione del mercato settimanale in piazza Europa nella giornata del 2 luglio in cui ci saranno i festeggiamenti per Maria Santissima della

Visitazione, patrona della città.

L’ordinanza

“In Piazza Europa, luogo di svolgimento del mercato settimanale, sarà allestito il tradizionale palco e si svolgeranno i tradizionali festeggiamenti, ivi compresi i giochi pirotecnici” si legge nel provvedimento del sindaco Maurizio Dipietro e spetterà “alla Polizia Municipale incaricata della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento”