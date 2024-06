Festa per i 50 anni di attività del re dell’arancino

Ha organizzato una festa per celebrare i 50 anni di attività imprenditoriale. Rosario Umbriaco ha invitato la città in piazza San Sebastiano per condividere un momento importante che si lega ad un altro, risalente all’inizio del mese scorso, culminato con il riconoscimento del titolo di Cavaliere assegnatogli dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La festa a base di street food

Tantissime le persone che hanno partecipato alla festa dell’imprenditore, balzato all’attenzione nazionale per una sua invenzione: l’arancino a due strati di riso. In pratica sono due arancini fusi insieme, uno interno di riso bianco con ricotta, prezzemolo e pepe nero, che custodisce una fonduta di Piacentinu ennese. A sua volta, questo arancino viene coperto da uno strato di riso giallo e menta selvatica.

L’ambasciatore ennese

La ricetta prevede anche l’impanatura con 3 grattugiati di farine siciliane. Un successo di gusto che consente a Rosario Umbriaco il riconoscimento di “Ambasciatore della gastronomia ennese nel mondo”