Strade e verde pubblico, Draià e assessori contro l’opposizione

La replica della sindaca Draià e dei suoi assessori, Arena, Scarlata Auzzino e Pecora, alle accuse mosse dai consiglieri di opposizione Angelo Bruno e Filippa Greco sulle strade dissestate, sui quartieri sporchi e piene di erbacce, arriva a stretto giro di posta.

Draià ed assessori

“Da qualche settimana – affermano congiuntamente in una nota- leggiamo post e comunicati di alcuni consiglieri di opposizione che ormai hanno concentrato la loro azione politica alle segnalazioni di

strade con qualche buca o qualche cespuglio di erba. Sono sempre gli stessi consiglieri che scrivono al Prefetto e non abbiamo ben compreso per cosa. Ma si può fare politica in questo modo!” Si chiedono?

“Consiglieri che aspettano che cresca l’erba, segnalano la casa pericolante per accaparrarsi la simpatia di un cittadino e poi non si presentano quasi mai agli eventi importanti, e non apprezzano mai

quanto di bello si sta facendo in questi anni.”

I finanziamenti

“Solo critiche e mai nessuna lode. Nel mese di maggio- continuano- il nostro Comune è rientrato in altri due importanti finanziamenti mentre loro vanno alla ricerca della buca. Stiamo attenzionando anche le strade per quello che al momento si può fare, siamo costantemente alla ricerca di finanziamenti ma sulle strade al momento c’è poco.”

Il verde pubblico

Il verde pubblico. “Riguardo al verde -aggiungono- leggere certe cose è davvero offensivo

per la nostra comunità. Perché sicuramente si può fare molto di più ma il nostro è un paese pulito ed attenzionato giornalmente. Basta spostarsi in una delle città vicine che ci accorgiamo della sporcizia che vige. Ed infine: “Ci dispiace che ancora a distanza di 9 anni i consiglieri non hanno ben compreso che questo modo di fare politica non li porterà da nessuna parte. Inoltre la convocazione della IV Commissione è stata richiesta dal Sindaco, proprio per spiegare quanto si sta facendo.”