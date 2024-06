Consiglio, vicepresidente dona indennità ad una missione

La consigliera comunale della DC di Valguarnera, del gruppo di opposizione, Filippa Greco devolve l’indennità di vicepresidente del Consiglio in beneficienza. La devolve alla missione “Speranza Carità” portata avanti da don Samuel La Delfa. Non è la prima volta che dona il suo emolumento, in passato da assessore e da consigliere comunale ha devoluto il ricavato della sua attività ad associazioni e persone bisognose.

“Un contributo alla Missione”

“Ho deciso con l’indennità che mi spetta da vicepresidente del Consiglio Comunale- afferma Greco- di dare un contributo alla Missione condotta con amore e dedizione da Don Samuel La Delfa. In questi mesi ho più volte partecipato, invitata dallo stesso padre Samuel, alle varie iniziative della missione e ho potuto toccare con mano l’importante progetto di carità e aiuto ai più fragili che la stessa si prefigge ogni giorno. Per me la politica -continua- è stata sempre e sempre lo sarà sostegno concreto ai cittadini della mia comunità. Per questa ragione ho sentito la necessità con un piccolo gesto di stare accanto a Don Samuel e ai più fragili. Ringrazio sentitamente, ancora una volta, oltre ai miei elettori che mi stanno accanto ogni giorno i consiglieri comunali Bruno, Speranza, Biuso, D’Angelo, Bonanno e Capuano che hanno deciso di votarmi per ricoprire questo ruolo. La politica deve ripartire anche dai piccoli gesti, perché abbiamo bisogno di umanità.”