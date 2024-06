Leonforte, apre La Resilienza, la prima struttura di doppia diagnosi

Sarà inaugurata mercoledì 26 giugno a Leonforte “La Resilienza” la prima struttura di doppia diagnosi in Sicilia per il trattamento di pazienti affetti da patologia psichiatrica con la condizione di dipendenza da droghe, alcol e gioco.

Come opererà

La Resilienza “sta sviluppando una logica di intervento multidisciplinare in cui trattamenti psicoterapeutici e percorsi di riabilitazione si incrociano con le attività dei laboratori, come pittura, cucina e giardinaggio solo per citarne qualcuna, si alternano a svago e creatività, tra cui palestra, videoteca, sala lettura, percorso emozionale” spiegano gli organizzatori.

L’equipe

L’equipe è composta da Maria Assunta Spinelli, psichiatra e psicoterapeuta, Luana Di Dio, psicologa, Riccardo Fratantonio, psicoterapeuta, Laura Gurriera, pedagogista, Cettina Laneri, assistente sociale, Nunzia Villella, psicoterapeuta.

Il messaggio di Schifani

Il presidente della Regione, Renato Schifani, che non potrà partecipare all’evento, ha inviato una lettera ai responsabili di questa struttura. “Voglio cogliere questa occasione per ringraziarvi profondamente per il lavoro straordinario – scrive il presidente della Regione – che svolgete quotidianamente nel trattamento e nel supporto di soggetti che necessitano di trattamenti psicoterapeutici e percorsi di riabilitazione. La vostra dedizione e professionalità rappresentano un faro di speranza e di forza per tutti coloro che si affidano alle vostre cure, contribuendo significativamente al miglioramento delle loro vite. “La Resilienza” incarna perfettamente il concetto di ripresa e trasformazione, valori fondamentali per la nostra società. Il vostro impegno nel creare un ambiente terapeutico sicuro e accogliente è encomiabile e merita il massimo riconoscimento”

Lotta alla droga

“Vorrei anche sottolineare l’importanza del vostro lavoro in sinergia con le iniziative della Regione Siciliana nella lotta contro le dipendenze da sostanze come il crack. La sensibilità -scrive il presidente della Regione – dimostrata dalle autorità regionali su questo tema critico è essenziale per sviluppare una rete di supporto efficace e per promuovere interventi che mirino alla prevenzione e al recupero. La collaborazione tra enti pubblici e strutture come la vostra è fondamentale per costruire una società più sana e solidale