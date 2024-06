Gli studenti dell’Ingrassia al concorso nazionale “Giovani in Musica”

Diversi studenti dell’Istituto Comprensivo “Gian Filippo Ingrassia” Scuola Media ad Indirizzo Musicale, hanno partecipato al Concorso Nazionale “Giovani in Musica”, organizzato presso il Comune di Montagnana in provincia di Padova che ha visto come protagonisti studenti provenienti da tutte le Regioni d’Italia.



In particolare, i partecipanti sono state le classi di clarinetto e di pianoforte preparati, durante il percorso scolastico di studi di strumento musicale, rispettivamente dalla Prof.ssa Grasso e dal Prof. Valenti.



La qualità dell’insegnamento dei Professori suddetti, insieme all’impegno e alle doti di musicalità degli alunni hanno permesso di ottenere importanti traguardi per un totale di: cinque primi premi a livello nazionale nella sezione musica da camera all’ensemble classe terza di pianoforte formata da Silvio Armeli Gricio, Calcerano Simone, Cardaci Soraya, Proiti Asia e Zitelli Luca, al duo clarinetto e pianoforte Gianluca Armeli Gricio e Simone Calcerano, all’ensemble classe seconda di pianoforte formata da Sofia Allegro, Bentivegna Francesca, Iannitello Roberta, Lanna Luca, Nicosia Agostino e Politi Greta, all’ensamble di clarinetto di prima media formato da Cardaci Giuseppe, Tabbabi Doua e Zitelli Matteo, al trio di clarinetto formato da Carlotta Cantali, Greta Mangione e Gianluca Armeli Gricio; un primo premio come solista di clarinetto a Gianluca Armeli Gricio; cinque secondi premi nella sezione solisti di pianoforte a Sofia Allegro, Simone Calcerano, Silvio Armeli Gricio, Soraya Cardaci e Luca Zitelli.



Gli arrangiamenti dei brani sono stati realizzati per l’occasione dal prof. Valenti e prof. ssa Grasso, al fine di valorizzare ogni alunno delle classi, nella propria unicità, secondo un chiaro fine didattico: valorizzazione individuale e musica concepita anche come occasione di aggregazione e crescita.



I brani presentati erano stati proposti dagli alunni in occasione del Saggio Musicale di clarinetto e pianoforte tenutosi presso l Istituto G.F. Ingrassia di Regalbuto, che ha visto la partecipazione, in quell’occasione di Giuseppe Marchese, riscuotendo tutti un grande successo tra il pubblico, confermato, poi, dai riconoscimenti ottenuti in occasione del Concorso citato sopra. ‎