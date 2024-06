Mala movida, Cardaci, “al Belvedere balli, canti e schiamazzi, ora basta”

Un vero anatema contro la movida selvaggia quello lanciato dai banchi del Consiglio comunale di Enna Dario Cardaci, nel corso dell’ultima seduta.

Interrogazione sulla mala movida

L’esponente dell’opposizione ha presentato un’interrogazione all’amministrazione per chiedere un intervento deciso in questa fetta della città dove si condensa il grosso dei locali frequentati dai giovani. E nel suo intervento ha riportato le denunce dei residenti, corredate da video, che spesso non riescono a dormire per via della musica alta e degli schiamazzi.

Cardaci, “prevaricazione è la regola”

“Ormai quello che accade al Belvedere è un fatto conclamato che è un insulto al vivere civile” ha detto Dario Cardaci nel suo intervento che si è arricchito di altri particolari. “Al Belvedere è venuto il momento di intervenire perché la prevaricazione è diventata una regola. A qualsiasi ora della notte i residenti sono disturbati da balli, canti, schiamazzi, per non parlare di altri episodi incivili” ha detto Cardaci, facendo riferimento ai comportamenti di alcuni componenti del popolo della movida che utilizzano le strade come fossero vespasiani.

“Superato ogni limite, non ci sono controlli”

Il consigliere dell’opposizione, nella sua arringa contro la mala movida, ha spiegato che serve tracciare una linea. “Tutti possono aggregarsi e divertirsi ma in modo sano, ci sono limiti oltre ai quali non si può andare. Non ci sono controlli, peraltro tempo fa proposi un sistema di videosorveglianza che fu poi istallato ma non funziona bene”.

L’assessore De Luca, “serve regolamento”

A rispondere per l’amministrazione è stato l’assessore alle Attività produttive, Nico De Luca, il quale ha sostanzialmente, risposto che è in elaborazione una bozza sul regolamento acustico mentre per i controlli, legati alla musica alta, la competenza è dell’Arpa, riservando, però, al Comune, la possibilità di dotarsi di queste strumentazioni.