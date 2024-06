Torna il gran caldo, rischio incendi nell’Ennese

La Sicilia torna sotto la morsa del gran caldo. Dopo alcuni giorni di relativa tregua, salgono le temperature con massime che sfiorano nel weekend i 40 gradi.

L’avviso della Protezione civile

Lo si legge nell’avviso 130 della protezione civile regionale relativo al rischio incendi ed ondate di calore ma nelle altre località le temperature saranno più alte.

Rischio incendi

Sul fronte rischio incendi, invece, permane la preallerta arancione in tutte e nove le province dell’isola. Nondimeno la pericolosità sarà media ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo e Trapani. Pericolosità bassa invece a Messina, Ragusa e Siracusa.

Bollino arancione per sabato 29 giugno

Secondo quanto scritto nella nota diffusa nel pomeriggio, il caldo dovrebbe intensificarsi nell’isola. Bollino arancione a Palermo e Catania con 36 gradi di massima percepita e bollino giallo a Messina (34 gradi). I consigli degli esperti sono sempre validi: non uscire nelle ore centrali, bere molto.

Le temperature ed il quadro meteo

In risalita, come già accennato, le temperature nell’isola. Per venerdì 28 giugno massime comprese tra i 31 ed i 38 gradi.

Previsti 38 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 36 a Catania, 31 ad Enna, 31 a Messina, 31 a Palermo, 36 a Ragusa, 36 a Siracusa, 31 a Trapani.