Enna, Ferraria a capo dello scouting, l’esperto di calcio svizzero

Flavio Ferraria, 65 anni, è il nuovo responsabile scouting dell’Enna Calcio. Il professionista romano vanta una importante esperienza ultradecennale nel settore. E la società gialloverde, con questa nuova e importante operazione legata ad aspetti tecnici, visto lo spessore del profilo acquisito, conferma la graduale e significativa crescita verso un calcio che si avvicina molto di più al mondo dei professionisti.

“Sono al lavoro con Restuccia”

“Ringrazio l’Enna – dice – per questa nuova opportunità, siamo già al lavoro e in piena sintonia con il direttore sportivo Giuseppe Restuccia al fine di poter verificare profili che possano fare al caso del nuovo tecnico Pagana. Sono molto felice perché ho trovato una società composta da persone per bene e di grande spessore. E non vediamo l’ora di poter essere utili alla causa Enna”.

L’esperienza in Svizzera

E poi ancora: “Dal 1985 mi sono dedicato con attenzione al calcio internazionale ed in particolare a quello svizzero – ha detto Ferraria -. Ho svolto attività di scouting per diversi club italiani, francesi, austriaci, tra i quali l’Atalanta, il Brescia, il Caen, Le Mans e Graz ma soprattutto svizzeri (Servette, Losanna, Lucerna, Lugano Bellinzona tra le più importanti) ed ho ricoperto il ruolo di osservatore per la Nazionale Elvetica. Ho scoperto vari e veri talenti svizzeri che hanno fatto carriera in vari club europei: Stocker, Klose, Schar e tra questi anche Joahn Djourou, curando il trasferimento dall’Etoile Carouge all’Arsenal e assistendolo nella sua carriera professionale di calciatore. Ho proposto e assistito Vladimir Petkovic nel contratto con la SS Lazio nel biennio 2012-14”.

La carriera

Dal 2003 al 2007 Ferraria è stato Direttore generale, CEO e infine Presidente della FC La Chaux de Fonds, club di Seconda divisione Svizzera, risalito dalla Serie C fino a sfiorare la promozione nella serie A elvetica.

“Negli anni successivi ho lavorato insieme con il Mister Morinini, dalle vostre parti conosciuto in quanto ha allenato, parliamo di tanti anni fa, l’Atletico Catania, poi breve parentesi all’FC Azzurri Losanna, due stagioni con i Campioni svizzeri dello Young Boys di Berna e come ultimo e recente incarico come Consigliere del Presidente al Rapperswil-Jona serie C svizzera concluso lo scorso anno dopo aver perduto lo spareggio per la promozione con la penultima della serie B”.