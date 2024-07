Calcio a 5, nasce la squadra femminile di Valguarnera

Nasce a Valguarnera la squadra di calcio a 5 femminile. E’ un nuovo progetto della Asd Valguarnerese presieduto da Salvatore Draià, che sino ad oggi ha militato con buoni risultati e con la valorizzazione di giovani nel calcio a 11 maschile nel campionato di 3^ categoria prima e di 2^ adesso.

Il progetto

L’Asd Valguarnerese nella stagione sportiva 2024/2025, per la prima volta nella sua storia avrà dunque una squadra di calcio a 5 femminile, che andrà ad aggiungersi al settore giovanile e alla prima squadra maschile. Il progetto che sta prendendo forma è stato fortemente voluto da tutta la dirigenza e sarà guidato dal tecnico Renato Minacapilli, coadiuvato dal collaboratore Alberto Illuminati.

L’allenatore

Mister Minacapilli, cresciuto tecnicamente alla Don Bosco di Pordenone, vanta un’esperienza di tutto rispetto nel calcio provinciale, avendo allenato lo Sperlinga Calcio in terza categoria, la studentesca Armerina che per dodici anni lo ha visto in prima linea in tutto il settore giovanile.

La carriera

Ha ottenuto ottimi risultati a livello regionale con le categorie giovanissimi ed allievi dell’Armerina e ha vinto nella sua carriera da tecnico, un campionato Provinciale con la Gear calcio a 11 e tre coppe disciplina. Dopo tre anni intensi e di crescita tecnica con la Don Bosco Aidone, dove ha guidato la squadra disputando due campionati di eccellenza femminile a 11 ed un di serie C di calcio a 5, il Mister Renato Minacapilli è in cerca di nuovi stimoli con l’Asd Valguarnerese e la società è certa che saprà portare in alto i colori giallorossi.