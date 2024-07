Un topo tra i fedeli in processione, video virale, “e la derattizzazione?”

Tra le “sorprese” in occasione della processione di Maria, nel giorno della festa della patrona di Enna, un topo. Il roditore ha fatto la sua apparizione in prossimità di un locale in cui erano seduti alcuni clienti che avevano da poco consumato qualcosa prima di rituffarsi nel fiume umano al seguito della Nave d’oro, nel suo viaggio verso la chiesa di Montesalvo.

Il video

Uno dei testimoni ha sfoderato il telefonino e con qualche apprensione ha filmato il topo, che è sembrato quasi impaurito. Il video, dopo pochi minuti, ha fatto il giro delle chat su WhatsApp e con gli inoltra è diventato virale. Per fortuna, che il topo è rimasto fermo al suo posto, “chissà cosa sarebbe potuto accadere se si fosse infilato tra la folla” racconta un testimone.

I dubbi sulla derattizzazione

“Ma non era stata già effettuata la derattizzazione?” si chiede un altro testimone. Una domanda che in tanti si sono posti ed ora il timore è che possano esserci altri roditori in giro per la città è alto.