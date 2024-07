Ok dell’Asp, domenica piscine aperte a Pergusa

“Con l’ok da parte dell’Asp si aprono ufficialmente domenica le piscine di Pergusa“. Con queste parole l’Assessore con delega allo sport Rosalinda Campanile annuncia l’apertura al pubblico, a partire da Domenica 7 luglio, degli impianti pergusini.

Le società

“Un ringraziamento – aggiunge la Campanile alle società di nuoto Asd La Fenice e Asd Enna nuoto Murgano che collaboreranno con il Comune nella gestione delle piscine e l’augurio di buon divertimento agli ennesi”.

Orari e tariffe

Come disposto dal Comune le piscine resteranno aperte dalle 9 alle 18. Nel turno mattutino, dalle 9 alle 13 e poi nel pomeriggio dalle 14 alle 18.

Dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18 per i bambini fino a 12 anni il costo dell’ingresso è di 2,50; 5 euro per gli adulti

Per l’intera giornata, dalle 9 alle 18 per i bambini fino a 12 anni si paga 5 euro; 8 euro per gli adulti

I lavori ed i servizi

Come fa sapere il Comune, sono stati ripristinati interamente il fondo e le pareti della piscina dedicata ai bambini che non era più in sicurezza. Il complesso sarà attrezzato di sdraio e ombrelloni a servizio degli utenti e incluse nel ticket giornaliero.