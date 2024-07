Pedopornografia, condanna e carcere per un piazzese

E’ stato condannato in via definitiva ad un anno e 4 mesi di reclusione per aver diffuso materiale pedopornografico un uomo, residente a Piazza Armerina.

Va in carcere

L’imputato è stato condotto in carcere, nel penitenziario Bodenza di Enna, dalla polizia come disposto dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Caltanissetta.

Indagine del 2019

Era rimasto coinvolto nel 2019 in un’indagine condotta dal Compartimento operativo sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Catania che avrebbe trovato nei suoi supporti informatici immagini riproducenti sesso con bambini.