Vasto rogo a Barrafranca, in volo 2 Canadair della Forestale

Un vasto incendio è in corso in contrada Bubudello, lungo la strada tra bivio Ramata in direzione per Barrafranca.

I velivoli della Forestale

Sul posto, per arginare l’azione del fronte di fuoco, c’è la Forestale con due squadre con l’autobotte ma si è reso necessario l’intervento di due Canadair, (Can 11 e Orso Bruno).

Due squadre di Protezione civile

La Forestale ha poi richiesto l’arrivo del personale della Protezione civile. Si sono recate sul posto due squadre anti incendio di Enna e Piazza Armerina che stanno dando una mano per provare a comprimere la morsa del rogo.

Gli incendi di ieri

La zona sud dell’Ennese da due giorni è stretta in una morsa incendiaria. Ieri in fumo di boschi di Piazza Armerina, contrada Cicciona, piano Cannata, San Marco, Torre di Renda Sambuco, Leano. Un altro incendio sempre ieri ha riguardato la zona di Valguarnera, nei pressi di un oleificio del gruppo Arena, e il bosco di Rossomanno. Tutti spenti in nottata.