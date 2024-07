Concorso letterario Ferreri, premi a Barrafranca

Indetto ed organizzato dall’Istituto Comprensivo “Europa” di Barrafranca, con il patrocinio della Diocesi di Piazza Armerina, del Comune di Barrafranca e con la collaborazione della CGIL, della CNA e della Confcommercio di Enna, si è svolta la cerimonia conclusiva della diciottesima edizione del Concorso

artistico-letterario “Francesco Ferreri”, studente barrese ucciso, a soli 13 anni, il 16 dicembre del 2005.

La cerimonia

Alla cerimonia erano presenti i genitori di Francesco, ovvero la mamma Anna Bonanno e il papà Giuseppe Ferreri; l’Arma dei Carabinieri, con il capitano Fabio Armetta del Comando di Piazza Armerina e il Luogotenente Rosario Alessandro, comandante della Stazione di Barrafranca. Presenti inoltre, il presidente

del Consiglio comunale di Barrafranca, Kevin Cumia, e l’assessore alla Pubblica Istruzione Claudia Ingala. Dopo il saluto ai partecipanti e al pubblico da parte del dirigente scolastico, Maria Filippa Amaradio, le docenti referenti del Concorso, Maria Stella Barbagallo e Salvatrice Giuseppa Benfante, hanno dato il via alla manifestazione, ricordando che il tema dell’edizione di quest’anno è stato “IncludiamoCi”: No alle differenze. No al bullismo e al cyberbullismo!”

La premiazione

A seguire, la proclamazione e la premiazione dei lavori prodotti dagli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto “Europa” e dagli alunni della scuola secondaria di secondo grado dell’Istituto ”Falcone”.

Sezione Artistica: primo premio per Jennifer Ciulla, al secondo posto Marika Colombo, Salvatore Costa e Giulia Brugnone. Terza classificata, Francesca Blasco. Sezione Letteraria: al primo posto Emma Faraci, seconda classificata Ginevra D’Angelo, mentre al terzo posto si è classificata Melania Pricop. Scuola secondaria di secondo grado Istituto “Falcone”: Primo posto per Emanuele Strazzanti, a seguire Dilan Bonincontro e Alessandra Di Blasi. Ai primi e ai secondi classificati è stato consegnato un buono- acquisto; ai terzi una targa ed un libro. A tutti gli alunni, vincitori e partecipanti, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione offerti dall’Istituto Comprensivo “Europa”.

Francesco Librizzi