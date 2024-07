L’acqua della piscina sarà usata per spegnere gli incendi

La piscina di Enna bassa sarà al centro di alcuni lavori di ristrutturazione come annunciato dall’assessore allo Sport di Enna, Rosalinda Campanile.

Trasferita in un laghetto

“A stretto giro di posta saranno consegnati i lavori alla ditta” aggiunge l’esponente della giunta Dipietro ma per evitare di sprecare acqua, così preziosa di questi tempi di siccità e di emergenza idrica, è stata presa la decisione di consegnare i circa 600 metri cubi contenuti nella vasca alla Forestale di Enna impegnata nello spegnimento degli incendi. L’acqua è stata, quindi, trasportata in un laghetto vicino Villarosa dal quale potranno attingere i Canadair impegnati nello spegnimento degli incendi.

“Non sprecare acqua”

“Il sindaco Dipietro – chiarisce la Campanile – ha dato chiare indicazioni di non sprecare l’acqua in un momento di forte crisi idrica che lo ha visto, peraltro, impegnato a risolvere i drammatici problemi degli allevatori. Abbiamo dapprima contattato informalmente la Coldiretti che ha, però, espresso preoccupazioni circa l’utilizzo dell’acqua clorata in campo zootecnico. Anche altre ipotesi, in tema di possibile utilizzo in campo agricolo sono state valutate e ritenute impraticabili”.

La soluzione

“Dopo avere, quindi valutato diverse ipotesi, oggi è stata individuata la soluzione. Grazie, infatti, alla disponibilità dell’Ispettorato del Corpo Forestale di Enna, guidato da Antonio Arrabito, l’acqua sarà prelevata e utilizzata dalla Forestale che in questi giorni è impegnata a fronteggiare l’emergenza incendi. Arrabito ha dichiarato di avere collaborato con piacere con il comune al fine di evitare sprechi di acqua che in questa emergenza sono impensabili. Un ringraziamento va a Gaetano Fazzi (anche consigliere comunale oltre che dipendente Forestale) che si è fatto immediatamente parte attiva per creare le condizioni di questa importante collaborazione”.

“Un piccolo gesto di rispetto per un bene che oggi è sempre più prezioso – conclude l’Assessore Campanile – e un ringraziamento ad Enzo Arena dell’ufficio sport che si è prodigato per la buona riuscita dell’intera operazione”.