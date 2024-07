L’Enna non si ferma più, nuovo colpo di mercato

Nuovo acquisto per l’Enna che ha annunciato l‘ingaggio di di Ibrahime Mbaye. Difensore centrale classe ‘97. Il calciatore senegalese arriva da una stagione disputata a Ragusa. In D poi altre esperienze importanti a Locri, Casale, Troina e le giovanili del Crotone.

Le prime parole del difensore

”Mi hanno sempre parlato bene di una piazza come Enna – ha detto il difensore – e sono molto contento di iniziare questa nuova avventura in gialloverde. Mi piacciono le nuove sfide e dopo la bella parentesi a Ragusa posso dire ai tifosi che darò il massimo per gioire insieme con questa maglia”.