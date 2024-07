L’Enna pesca il jolly, preso Barile dal Rotonda

Un vero jolly per l’Enna considerate le diverse posizioni in campo nell’ultima stagione al Rotonda. Ben 32 presenze e una rete, Anthony Barile, italo-canadese classe 2004 (nativo di Montreal) è un centrocampista ma con licenze offensive e, all’occorrenza, anche difensive considerato che è stato schierato pure sulle corsie esterne di difesa

L’anno scorso allenato da Pagana

“Mi adatto un po’ ovunque e cerco di essere sempre utile alla squadra – ha detto – ringrazio mister Pagana che ho avuto a Rotonda, per la fiducia riposta e la società perché Enna sarà una sfida anche per me visto che so essere una bella piazza, calda e passionale e per un giocatore questo è molto importante. Speriamo di ripagare la fiducia e toglierci tante soddisfazioni”.

Colpo di mercato

Quello di Barile può considerarsi un vero colpo di mercato non soltanto per la giovane età dell’atleta, quanto per il fatto che il trequartista è stato conteso da diverse formazioni del girone H di Serie D ma l’Enna è riuscita a superare la concorrenza.