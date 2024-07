Fragili e disabili a Enna, ingresso gratuito in piscina

Potranno entrare gratis nelle piscine comunali di Pergusa disabili, ragazzi fragili ed in stato di bisogno. Lo ha deliberato, nel corso di una giunta straordinaria, l’amministrazione di Enna che ha deciso di coinvolgere le associazioni a tutela di questa categoria di persone.

L’assessore Campanile

“Entreranno gratuitamente, essendo stato ritenuto prevalente l’interesse sociale rispetto all’ introito del ticket” sentenzia l’assessore con delega allo sport, Rosalinda Campanile.

Coinvolti i grest, per loro ticket ridotto

Grande interesse per le piscine stanno mostrando pure i greast organizzati in città per il periodo estivo da parrocchie e associazioni. “Per costoro – spiega ancora la Campanile – e’ stato stabilito un ticket ridottissimo per consentire a tutti di vivere l’estate ad Enna”.

“Siamo favorevolmente sorpresi dal grande interesse che stanno riscuotendo questi impianti – commenta il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro – che conferma che si tratta di un servizio di grande importanza sociale che si sposa perfettamente con la necessità di assicurare una vasca dedicata all’attività agonistica che ad Enna rappresenta una realtà che va sostenuta”.