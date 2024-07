Incendi a Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia e Nicosia

Giornata caratterizzata dagli incendi in buona parte dell’Ennese. Ed Enna, le fiamme si sono concentrate in contrada Coventazzo ma altri Comuni sono stati interessati dai roghi. Ecco dove: a Piazza Armerina, in contrada Sambuco, a Nicosia in contrada Casa Castagna, ed Pietraperzia in contrada Caulonia.

Sicilia in fiamme

Nel complesso sono stati 18 gli incendi oggi in Sicilia che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile. Sette a Catania, cinque a Enna, due a Palermo, uno a Messina, uno a Ragusa e due Siracusa.

Ecco tutti i roghi nell’isola

Nel palermitano a Blufi in contrada Giaia, Petralia Sottana contrada Irosa, nel siracusano Francofonte contrada Coco e Cassaro in contrada Colle Bianco. Nel catanese sono stati impegnati anche i mezzi aerei a Caltagirone contrada Costabaira, Mascalucia, Misterbianco contrada Gelso Bianco, Santa Maria di Licodia contrada Cavaliere, Mazzarrone contrada Sciri Sottano, San Michele di Ganzaria contrada Montagne. Roghi anche nel ragusano a Comiso contrada Colobria, nel messinese a Molo Alcantara