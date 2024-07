Paura a Barrafranca, garage in fiamme, case minacciate dal rogo

Mattinata infernale a Barrafranca e non per il gran caldo quanto per lo scoppio di un incendio in un garage in via Po. Le fiamme si sono alimentate nel volgere di qualche istante e si è temuto il peggio per le abitazioni superiori: i residenti, temendo il peggio, hanno inondato di telefonate il centralino dei soccorsi.

I soccorsi

Ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco di Piazza Armerina mentre da Enna è arrivata l’autobotte per consentire alle squadre acqua sufficiente ad arginare l’azione delle fiamme. Il rogo stava per “arrampicarsi” lungo la palazzina ma il lavoro dei pompieri ha scongiurato il peggio. Sulle cause dell’incendio, le indagini sono in corso, spiegano dai vigili del fuoco.