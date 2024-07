L’Enna saccheggia il Rotonda, preso anche Longhi

E’ gialloverde l’esterno calabrese Daniel Longhi, ultimo colpo di mercato dell’Enna. Il duttile laterale, che può giocare sia a sinistra sia a destra, in posizione avanzata quanto arretrata, arriva alla corte di Pagana dopo l’esperienza dello scorso anno a Rotonda. Ancora una volta, la società bussa alla società dove un anno fa ha allenato il tecnico di Troina: e così Longhi si aggiunge a Barile ed a Simeoli

Longhi, “devo molto a Pagana”

Longhi, classe 2006 è tra i prospetti più interessanti della categoria per quella fascia d’età e si è detto entusiasta di proseguire il rapporto con mister Pagana: “Gli devo molto – ha detto il calciatore di Doria in provincia di Cosenza – perché il mister mi ha permesso lo scorso anno di fare una esperienza importante in Serie D, ho esordito anche in Coppa Italia e certamente sono cresciuto molto con lui. Arrivavo da esperienze giovanili e una stagione in Eccellenza e non era semplice il primo anno in D ma con Pagana è stato tutto più semplice e sono felice di arrivare a Enna, piazza di cui tutti mi hanno parlato molto bene. Ovviamente spero di poter dare il mio contributo e aiutare la squadra nel raggiungimento degli obiettivi”.