Enna, ufficiale l’intesa con Demoleon

Ha firmato con l’Enna Louis Demoleon. Come anticipato da ViviEnna, il difensore di 27 anni e la società hanno raggiunto l’intesa. Il calciatore ha disputato anche tre gare – lo scorso mese di giugno – con la propria nazionale del Madagascar per le qualificazioni mondiali. Arriva dal Budoni e anche da una precedente esperienza in Sicilia al Città di Sant’Agata dopo altre apparizioni nei suoi nove anni in Italia fra Matelica, Giulianova, Molfetta, Prato, Francavilla e Rotonda. È cresciuto nelle giovanili del Bordeaux in Francia e ad Enna ritroverà il fratello Olivier annunciato pochi giorni fa.

Le parole del giocatore

”Sarà la prima esperienza insieme – ha detto – e da questo punto di vista molto particolare. Siamo contenti e non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura in una bella piazza come Enna, piena di entusiasmo e dove certamente i tifosi potranno darci una grossa mano. Conosco già la Sicilia e so quanto affetto e calore ci sia da queste parti, per cui non potevo fare scelta migliore”.