Enna vicina a Cicirello e Demoleo, ecco tutte le trattative, sogno Seck

Enna sempre più scatenata nel calcio mercato. La società gialloverde è pronta per chiudere gli accordi con Demoleo, nazionale del Madagascar, in corsa per giocare il prossimo mondiale, oltre alla coppa d’Africa e Cicirello.

Ecco cosa bolle in pentola

Dal Rotonda, ex squadra del tecnico Pagana, da cui sono stati già prelevati dei giocatori, dovrebbe arrivare Moussa Bamba. Pure Timmonieri, ex del Crotone quando i calabresi erano in A, vuole seguire Pagana, a cui deve molto dopo la buona annata gli ha svoltato la carriera l’anno scorso.

Il sogno è Seck

Uno dei colpi a cui sta lavorando la società il centravanti Seck, classe 2006, pure lui, l’anno scorso al Rotonda. Il giocatore vorrebbe seguire Pagana, ma ha diversi club che lo seguono, tra cui Fiorentina e Bologna.