Nuove collaborazioni per la sezione teatro del premio città di Leonforte arrivano gli osservatori delle associazioni Belvedere e Caraco’

Nuove opportunità di crescita e visibilità per le compagnie che accederanno, dopo la selezione della giuria tecnica, alle finali della sezione Teatro del “Premi città di Leonforte” che si terranno dal 26 al 31 agosto giorno del Gala’ di premiazione.















L’8 di agosto, si ricorda, saranno annunciati i 3 finalisti (e le 3 meritevoli in caso di sostituzione in corsa per impossibilità a partecipare) dalla giuria tecnica presieduta da Walter Amorelli, organizzatore ed impresario, Carmela Buffa Calleo attrice e vocal coach, Andrea Trovato attore e regista, Lavinia D’Agostino giornalista e critico teatrale, Pietro Ristagno regista ed autore, Sabrina La Ferrara assessore del comune di Leonforte.





















Il direttore artistico del Premio che ha il patrocino del Comune di Leonforte, Sandro Rossino, ha appena firmato il protocollo d’intesa con Paolo Patrinicola responsabile artistico dell’associazione culturale Belvedere che si impegnerà a mandare suoi osservatori, assieme a quelli dell’ associazione culturale Caracò, durante la settimana della sfida teatrale e a prendere almeno uno spettacolo nella programmazione invernale di “ Scrusciu.”













L’Associazione Culturale Belvedere diffonde da più di 15 anni promuove, attraverso il teatro, il verbo della legalità e del civismo con attività culturali, laboratori di teatro di musica e di cortometraggio (molteplici sono stati i premi vinti nei più rinomati e quotati festival nazionali ed internazionali). Fiore all’occhiello il Festival “Talè Talè Talìa” che coinvolge le scuole di teatro da tutta Italia, giunta alla sua V edizione.













L’Associazione Culturale Caracò collabora da anni con l’associazione Belvedere ed è inserita in tutto il territorio nazionale da più di 20 anni e in particolare in Sicilia da 12 anni. Negli anni, insieme, hanno prodotto diversi spettacoli teatrali. Da due anni organizza la Rassegna Teatrale “Scrusciu” ad Enna.Direttore Artistico è Alessandro Gallo già Direttore Teatro ragazzi della Corte Ospitale a Rubiera e da un anno Direttore della Fondazione Solaris a Parma e da due anni Direttore di Casa Fellini.













Altri partner della sezione teatro del “città di Leonforte” e che parteciperanno come osservatorio alle serate della sfida tra compagnia sono inoltre: il Teatro Nucleo di Ferrara, con la vicepresidente Natasha Czertok, l’Associazione Tedacà di Torino, con il direttore artistico Simone Schinocca, Dracma centro sperimentale d’arti sceniche di Reggio Calabria, con il direttore artistico Andrea Naso. Gli osservatori durante la settimana del Premio Città di Leonforte e potrebbero scegliere tra gli spettacoli selezionati dalla giuria tecnica, almeno un’opera da inserire nelle loro programmazioni o vagliare, in base ai curriculum delle compagnie, progetti da appoggiare con offerte di residenze teatrali.