Sì a stabilizzazione di 90 precari all’Asp, plauso della Cgil

L’Asp di Enna ha avviato le procedure per la stabilizzazione di 90 precari, tra collaboratori amministrativi, assistenti amministrativi, assistenti sociali, assistenti informatici, collaboratore tecnici, impiegati a tempo determinato. Lo annuncia la Funzione pubblica della Cgil di Enna che “ha seguito con attenzione tutte le fasi necessarie al raggiungimento di questo importante obiettivo che darà serenità e dignità ai lavoratori che hanno dato un importante e concreto contributo durante il difficile periodo della pandemia”

Cgil, “ci sono altre vicende”

Il sindacato sostiene che, però, ci sono altre vertenze ancora aperte. “L’impegno della FP-CGIL, relativamente – si legge nella nota del sindacato – e ai processi di stabilizzazione del personale precario, continuerà anche nei prossimi mesi in considerazione del fatto che sono ancora numerose le figure professionali appartenenti a vari profili per le quali è possibile procedere, in ottemperanza alla vigente normativa, alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato rendendo, in tal modo, più efficienti i servizi sanitari offerti ai cittadini della provincia di Enna e evitando le migrazioni verso altri territori con il conseguente spopolamento della provincia ennese”