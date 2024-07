Flash mob contro gli incendi, “vestiamoci a lutto”

La catena di incendi che da settimane si ripete nel territorio ennese sta soprattutto devastando l’area di Piazza Armerina. In particolare, sono i boschi le vittime degli attentatori, già perché non ci sono ormai dubbi sull’azione dolosa e coordinata dietro questi focolai, alimentati dal caldo e dalle folate di aria incandescente.

Culturama organizza un flash mob

E così la comunità di Piazza Armerina ha deciso di manifestare, l’associazione Culturama ha organizzato per giovedì alle 19,30 a Piazza Generale Cascino un flash mob, dal titolo Vestiamoci a lutto per i nostri boschi.

L’appello alla comunità

“Portate con voi, strumenti musicali e non che possano fare rumore, per tutti soci Culturama e non L’intera comunità è invitata a partecipare a questa manifestazione che speriamo sia grande. Vestitevi di nero e siate presenti tutti. Cercheremo di far sentire la voce di coloro che amano i nostri boschi e la natura e ci tengono che non vadano in fumo. Ci vediamo giovedì alle 19,30” si legge nella nota dell’associazione.