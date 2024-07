Festa del calcio a Valguarnera con le vecchie glorie

Domenica 28 agosto, festa del calcio a Valguarnera. Avrà luogo infatti, un triangolare di vecchie glorie che per tanti anni hanno dato lustro calcistico al paese. Ex atleti oggi sessantenni e forse più che hanno fatto

sognare gli amanti di questo sport, oggi anche se un po’ arrugginiti non hanno voluto mancare a questo appuntamento. Un revival di grande emozione quindi sia per loro che per quei tifosi che oggi hanno i capelli parecchio ingrigiti.

Tre squadre in campo

Saranno tre le squadre con una sessantina di giocatori in campo che si sfideranno in un avvincente triangolare, alla vincitrice sarà consegnata una coppa. Fra questi spiccano nomi di un certo spessore che negli anni ’70-’80 e ‘90 hanno fatto le fortune del Valguarnera quando la squadra grigiorossa militava in 1^ categoria e Promozione (le categorie di una volta che non hanno nulla da vedere con quelle attuali) e che accoglieva ogni domenica presso il Sant’Elena centinaia di tifosi festanti. Epiche le sfide di campanile in particolare i derby agguerriti con squadre dell’ennese.

Ecco chi sono le vecchie glorie

Anche se non possibile citarli tutti, vorremmo comunque ricordarne alcuni quelli che hanno dato

maggior lustro per tecnica, per attaccamento e per anni di attività, partendo dai più anziani. Come non ricordare infatti gli ultrasettantenni Ernesto Balbo e Totò Monaco, protagonisti in assoluto degli anni ’70, il

primo roccioso stopper, il secondo terzino sinistro fluidificante, efficacissimo nel suo ruolo. E Dore Varsalona capace quand’era in piena forma di parare l’imparabile? Così come Pippo Martorana, un altro

eccellente estremo difensore. Come non ricordare negli anni ’80 e ’90 il duo magico Salvatore Manna e Alfonso Trovato, il primo funambolica ala destra dotato di velocità impressionante anche se non di sopraffina tecnica, che si beveva con i suoi dribbling le difese avversarie nonché il suo compagno d’area Alfonso Trovato furbo, rapace e veloce nelle aree avversarie che segnò caterve di gol. I due negli anni in cui giocarono assieme al nisseno Lucignano formando il trio delle meraviglie, segnarono caterve di reti. Un altro eccellente bomber da ricordare, croce e delizia del calcio valguarnerese è stato Filippo Napoli, anch’egli artefice di numerose reti. E come inoltre non far cenno a Pippo Insinga arcigno difensore che difese per tanti anni i colori del Valguarnera, Enzo Schembra, centrocampista dai piedi buoni, Pippo Di Marco centrocampista a tutto campo, e Salvino Di Marco, forse il calciatore più tecnico che abbia calcato il campo del Sant’Elena.

Gli altri calciatori

Altri ex calciatori che hanno dato tanto ai colori grigiorossi, ma non da semplici comprimari,

sono stati pure Pippo Lattuca, Carmelo Caponetti, Pippo Monaco, Bruno Liberti, Nino D’Angelo, Giuseppe Barbarino, Salvatore e Gaetano Spampinato, Carmelo Dragà, Luigi Francese, Bruno Giuliano, Rosario

Chessari, Salvino Cultraro. Tutti questi assieme a tanti altri saranno in campo domenica 28.