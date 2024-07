No all’autonomia differenziata, banchetti a Valguarnera

Anche Valguarnera risponde all’appello per promuovere il referendum abrogativo sull’autonomia differenziata. A cura di un comitato referendario saranno allestiti dei banchetti per la raccolta firme. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto dalle ore 19 in poi davanti la

villa Falcone- Borsellino. A settembre poi sono in programma altre iniziative pubbliche quali comizi, conferenze ed assemblee cittadine.

Pd e Cgil

Promotore dell’iniziativa a Valguarnera è il PD e la CGIL ma l’intento del comitato è quello di essere un movimento trasversale rivolto a tutti, indipendentemente dal colore politico. Una legge- dicono gli organizzatori- spacca paese che renderà ancora più povero e carente, fragile ed inefficiente il servizio sanitario pubblico in provincia ed in tutto il Meridione.

Iniziativa di Speranza

A Valguarnera a farsene carico dell’iniziativa è Giuseppe Speranza, consigliere comunale nonché componente della direzione provinciale del PD. “In tanti -afferma Speranza- a Valguarnera hanno manifestato l’intenzione di mobilitarsi e di firmare il referendum. Anche la nostra comunità è chiamata a fare la sua parte tant’è che abbiamo creato un comitato organizzatore che si mobiliti in questa direzione. A settembre poi su tutto il territorio nazionale ed ennese inizieranno una serie di conferenze

pubbliche per informare e mobilitare quanti più cittadini per superare la difficile soglia prevista dal referendum. A questa iniziativa parteciperà la nostr deputazione regionale e nazionale oltre ad esponenti della società civile e dei sindacati. Sono certo – conclude-che ognuno di noi farà la propria parte con la

convinzione e la passione di sempre”.